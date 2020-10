Olimpia Teodora debutta in casa dinanzi al pubblico contro Soverato. Coach Bendandi: “Mi aspetto guerriere in campo”

Dopo la sconfitta nell’esordio stagionale a Cutrofiano, debutta tra le mura amiche del PalaCosta la Conad Olimpia Teodora Ravenna, che attende domani, domenica 4 ottobre, alle 17, il Volley Soverato. Le calabresi, che hanno ottenuto 7 giorni fa la prima vittoria stagionale a Martignacco, cercano il secondo colpo esterno consecutivo, mentre le Leonesse ravennati, che potranno contare sul supporto di 200 spettatori (con la capienza del palazzetto limitata a causa delle misure di prevenzione contro il Covid-19) vorranno certamente rifarsi dalla prima sfortunata partita, togliendosi di dosso la ruggine del debutto. Arbitri del match saranno Fabio Toni e Alessandro Oranelli.

Il commento



Coach Simone Bendandi introduce così il match: “Siamo felici di poter giocare davanti ai nostri tifosi che, seppur in numero limitato, potranno entrare e spero possano darci una mano nel darci tranquillità. Siamo un gruppo giovane e quindi c’è bisogno di pazienza, oltre che di giocare più partite, per trovare gli automatismi giusti.

Abbiamo lavorato duramente tutta la settimana e non vediamo l’ora di giocare. Quello che mi aspetto è che le ragazze riescano ad eliminare qualcosa di quello che non è andato nella prima partita. Come 7 giorni fa non mi aspetto sicuramente del bel gioco, ma quello che voglio vedere è l’atteggiamento da guerriere che ci caratterizza”.

Roster



Allenatore: Simone Bendandi.

Assistente: Dominico Speck.

Palleggiatrici: Morello (1), Poggi (2).

Centrali: Assirelli (6), Guidi (8), Torcolacci (9).

Attaccanti: Piva (4), Bernabè (5), Monaco (7), Guasti (10), Kavalenka (11).

Liberi: Rocchi (13), Giovanna (17).

La classifica

Serie A2 Girone Est

Megabox Vallefoglia 6, Omag San Giovanni In Marignano 5, Cuore di Mamma Cutrofiano 5, CBF Balducci HR Macerata 3, Volley Soverato 3, CDA Talmassons 1*, Sorelle Ramonda Ipag Montecchio 1, Conad Olimpia Teodora Ravenna 0*, Itas Città Fiera Martignacco 0.

*Una partita in meno

Live match



Il live score del match è disponibile sul sito della Lega Pallavolo Femminile ( www.legavolleyfemminile.it ) o scaricando l’app “Livescore Lega Volley Femminile”.

La diretta streaming del match sarà disponibile sul web su LVF TV ( www.lvftv.com )