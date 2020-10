Ravenna FC ingaggia l’esterno sinistro Matteo Perri

Continuano gli acquisti in casa Ravenna FC. I giallorossi comunicano di avere acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Matteo Perri dalla Paganese. Il giocatore arriva in Romagna a titolo definitivo con contratto annuale. Classe 1998, Perri è un terzino mancino di grande spinta che si può disimpegnare sia in una difesa a quattro che a cinque. Settore giovanile diviso tra Ascoli e Sampdoria prima di diventare un punto fermo della Paganese, con la quale ha collezionato 37 presenze e 1 gol. Il numero scelto per il prossimo campionato è il 30.