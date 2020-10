Canottieri Ravenna: Un oro, sei argenti e un bronzo alla Regata Regionale

Dopo avere brillantemente gestito i Campionati Italiani Master di inizio settembre, la Canottieri Ravenna ha organizzato domenica 4 ottobre una Regata Regionale di Interesse Nazionale con grande partecipazione. Più di 700 atleti di tutte le età in gara alla Standiana provenienti da Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Marche, Toscana e Lombardia si sono sfidate sulle acque del bacino romagnolo.

Per gli atleti della Canottieri Ravenna un buon test, l’ultimo prima dell’appuntamento clou di questa stagione remiera particolare: i Campionati Italiani Ragazzi, Under 23, Junior e Pesi Leggeri che si terranno a Varese dal 15 al 18 ottobre.

Oro e bella prestazione per il quattro di coppia Junior della Canottieri Ravenna: Valerio Prestigiovanni, Victor Kushnir, Marco Prati e Valerio Ghetti precedono di ben sette secondi il Padova e venticinque il San Giorgio. Nella stessa gara giunge quarto Gabriel Stradaioli, a bordo dell’armo della Tritium

Il quattro senza Senior della Canottieri ottiene un bell’argento alle spalle del Cus Ferrara: sono Nicola Catenelli, Gergo Cziraki, Federico Cervellati e Riccardo Pozzi a tagliare il traguardo in seconda posizione. Cziraki si ripete nel singolo Senior dove lotta punta a punta tutta la gara con Mancini del Pontedera che lo supera solo all’ultimo. Un secondo e poco più di distanza tra i due, argento per il canottiere ravennate. Quarto posto, invece per Nicola Catenelli sempre nel singolo Senior.

C’è anche un argento al femminile nella giornata della Canottieri Ravenna: è quello di Agnese Dassani e Alice Casadei nel due senza Junior, dietro al Pontedera ma davanti al Nazario Sauro.

Secondo posto e medaglia d’argento anche per il doppio Junior formato da Valerio Ghetti e Marco Prati. I due, ancora Ragazzi, hanno gareggiato nella categoria superiore piazzandosi alle spalle del Padova ma davanti a Sile, Bardolino e Tritium. Bell’argento per Gabriel Stradaioli nel singolo ragazzi maschile dietro a San Giorgio e davanti a Vigili del Fuoco Maggi Argento anche per Valerio Prestigiovanni e Victor Kushnir nel due senza Junior dietro al Cus Ferrara.

Terzo posto e medaglia di bronzo per Tommaso Legnaro Resca, al suo esordio nel singolo Allievi B1.

Quarto posto per Agnese Dassani e Chiara Petruzzellis nel doppio ragazzi Femminile, a pochi secondi dal bronzo del Saturnia. Christian Vittori ottiene il quinto posto nel singolo Allievi C.Sesto posto per Novella Savorani, al suo esordio, nel singolo Senior femminile, davanti ad Alexandra Kushnir, al suo ritorno alle gare dopo un infortunio al braccio, che giunge settima. Sesto posto anche per Luca Fusconi e Riccardo Berti nel doppio Allievi C