Colpo last minute del Ravenna: dal Modena arriva De Grazia

Il Ravenna FC comunica di avere raggiunto l’intesa con la società Modena per il passaggio di Lorenzo De Grazia a titolo definitivo in giallorosso. Il giocatore firmerà un contratto biennale.

De Grazia è un centrocampista duttile, tipicamente impiegato come mezz’ala. Cresciuto nelle giovanili dell’Ascoli, maglia con cui ha anche esordito in serie B, si è affermato in serie C con le maglie di Maceratese, Teramo e Modena. Per lui, nonostante la giovane età, già 120 presenze tra i professionisti con 9 reti.