Cervia si conferma anche questo weekend città dello sport. Nonostante il tempo, la pioggia e il vento forte sulle spiagge di Cervia si è svolto il 5° “Flipper Triathlon Città di Cervia”, ospitato dal Fantini Club con un grande risultato di pubblico. Sono stati 500 gli atleti provenienti da tutta Italia a recarsi a Cervia per questa competizione, un numero importante per una manifestazione sportiva in era Covid.

Inoltre in Piazza Garibaldi si è svolta la prima edizione di “Cervia in Wellness” una due giorni in Piazza Garibaldi, che ha coinvolto molte realtà sportive del territorio, in una grande festa per tutti. Infatti sabato e domenica si sono alternati sul palco istruttori qualificati di diverse discipline sportive di Cervia e Cesenatico. Tanti i partecipanti che hanno sperimentato gratuitamente varie attività motorie.

Ultimi ma non ultimi gli “Italian Pole Sport Championship”. Dopo mesi di stop a causa del lockdown, la Pole Dance riparte e lo fa dalla Romagna. Sabato e domenica, nel palazzetto dello sport di Cervia, si sono svolti i Campionati italiani di Pole Sport organizzati dal CSI e riconosciuti dalla Posa, dove a competere per il pass ai Mondiali c’erano ben 70 atleti.

“Un grande risultato per questa città, che ha in questo anno difficile dovuto rinunciare già a diversi eventi sportivi, tra cui il più importante IRONMAN. Questi eventi ci permettono di mantenere viva la vocazione sportiva di questa città, e garantire anche un numero di presenze turistiche in questo mese di ottobre” ha dichiarato l’Assessore allo Sport Michela Brunelli, che ha concluso “Cervia è viva anche in autunno e si sta già preparando all’Inverno per far vivere a tutti la nostra città 360 gironi l’anno. Ricordo inoltre che tutti gli eventi sportivi di questo weekend si sono svolti nel pieno rispetto delle norme Covid.”