L’Alfonsine stravince la partita di Coppa Italia contro l’Argentana per 4-2

L’Alfonsine scende in campo al Brigata Cremona. E per Alfonsine intendiamo non solo la squadra biancazzurra, e nemmeno soltanto il capitano biancazzurro Federico Innocenti; assieme a lui, per tutti i 90 minuti di gioco, i giovani Farina e Mariani (rispettivamente 2001 e 2002) alfonsinesi doc al 100% del settore giovanile biancazzurro. Li abbiamo già visti in amichevole, ma debuttano dal primo minuto in un match ufficiale, e lo fanno con un certo mestiere, che si addice a chi come loro è cresciuto col pallone tra i piedi.

Zaccaroni, forte del vantaggio di 5 reti ottenuto all’andata a casa dell’Argentana, riesce ad ottenere un buon risultato anche al Brigata Cremona, sebbene nella parte centrale dei minuti di gioco gli ospiti si sono fatti valere, mettendo anche in difficoltà i biancazzurri in alcuni frangenti. Filippi dimostra ancora una volta le sue qualità, segnando le prime due reti che portano in vantaggio in entrambi i casi la sua squadra. Ci pensa poi lo spietato Malo, con due reti segnate nel giro di 4 minuti, ad archiviare la pratica del primo turno. Apprezzabile la prova del portiere 2002 Cattani, che risponde a tono quando chiamato in causa e mostra sicurezza col pallone tra i piedi; Federico Innocenti sembra non sentire nemmeno le sue 40 primavere, con un sinistro che continua a stupire e una visione di gioco perfetta, e il fratello maggiore Riccardo (che compirà 46 anni tra meno di due settimane) continua a dominare nel gioco aereo (e non solo) creando preziosissime occasioni da rete.

La cronaca

All’8’ Filippi viene lanciato dal giovane Mariani in avanti, arpiona il pallone, e con un tocco malizioso riesce a superare Biavati scavalcandolo diagonalmente. Al 15’ la risposta ospite, con Sanchez sulla sinistra che trova Marco Foka Faussi in mezzo, deviazione in porta da breve distanza e rete. Al 20’ doppio colpo di testa biancazzurro: il primo a toccarla è Riccardo Innocenti che indirizza verso Filippi, ma il tocco in area del numero 11 manca la porta. Al 24’ cross sinistro di Savini in mezzo, Riccardo Innocenti di testa ancora per Filippi, il quale con il medesimo gesto gira troppo la palla; ripartenza degli avversari, Nicolai riceve palla e cerca la porta da sinistra, ma sfiora il palo con Cattani comunque pronto. Al 28’ spara a rete ancora Nicolai, ed è provvidenziale l’intervento in scivolata di Mariani, che respinge fuori. Al 34’ il raddoppio di Filippi, che servito da Riccardo Innocenti trafigge Biavati. Al 39’ è Riccardo Innocenti in possesso palla, entra in area, ma Biavati in uscita bassa gli porta via il pallone.

Secondo tempo. Al 47’ è ancora Nicolai (da posizione molto laterale) che tira, ma Cattani riesce a respingere. Al 49’ pareggia l’Argentana con un’azione personale di Sanchez, che nonostante la pressione difensiva riesce ad avanzare e segnare. Al 50’ cerca di passare in vantaggio l’indomito Nicolai, con un primo tiro che viene respinto da Hasanaj, mentre il secondo tentativo sorvola la traversa. Al 60’ riprende il vantaggio l’Alfonsine con una delle bombe di Malo da fuori, su cui Biavati nulla può. Al 63’ passaggio di Casciola per Malo in area, che infila il pallone nell’angolino basso. Al 66’ vuole accorciare le distanze Figini, bel tiro e altrettanto pregevole respinta di Cattani. Al 68’ altro tentativo ospite con Centonze, e respinta con i pugni del giovane numero uno biancazzurro. Al 71’ punizione dal limite di Federico Innocenti, e buona risposta di Biavati che si rifugia in angolo. All’87’ altra punizione del capitano biancazzurro dal vertice sinistro dell’area, ma la palla sfiora il primo palo. Il triplice fischio dell’arbitro consegna il passaggio del turno all’Alfonsine, sebbene mai messo realmente in discussione.

TABELLINO

ALFONSINE – ARGENTANA 4-2

ALFONSINE: Cattani, Mariani, Farina, Dradi, Malo, Cappello, Hasanaj, Savini (71’ Sabattani), Riccardo Innocenti, Federico Innocenti, Filippi (59’ Casciola). A disp. Palermo, Rossi, D’Urbano, Mazzoli, Simeoni. All. Zaccaroni

ARGENTANA: Biavati, Gardini, Cipriano, Pierdomenico, Raccagni, D’Antini (88’ Polastri), Marco Foka Faussi, Alessio Foka Faussi, Sanchez (72’ Bonora), Centonze (88’ Di Francesca), Nicolai (61’ Figini). A disp. Roffilli, Sani, Giberti. All. Buriani

RETI: 8’ e 34’ Filippi (Al), 15’ Marco Foka Faussi (Ar), 49’ Sanchez (Ar), 60’ e 63’ Malo (Al)

ARBITRO: Piraccini di Cesena

ASSISTENTI: Topo e Muratori di Cesena

AMMONITI: 70’ Raccagni (Ar), 91’ Malo (Al)