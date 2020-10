Le ginnaste Rhythmic ripartono alla grande nel primo Campionato Regionale post lockdown

Sabato 3 ottobre 2020 si è svolto a Pontelagoscuro (Fe) il primo Campionato Regionale ufficiale della Federazione Ginnastica d’Italia post lockdown. Dopo dieci mesi lontano dalle pedane e senza il supporto del pubblico le ginnaste della A.S.D. Rhythmic Ravenna si sono ben comportate al Campionato Regionale d’insieme gold di ginnastica ritmica ottenendo un Argento e un Bronzo.

Greta Benelli, Linda Buscherini, Morena De Simone, Anna Gregi e Rachele Gualdi sono salite sul secondo gradino del podio nella categoria allieve 5 palle.

Mentre le compagne più grandi Greta Ancarani, Aurora Ferri, Martina Guerrini, Sofia Rossano e Alessandra Savorelli conquistano un bellissimo bronzo nella categoria giovanile 5 cerchi.

“Nonostante le non poche difficoltà che questo periodo ha segnato in tutto il mondo sportivo, la società ravennate sta dimostrando la propria tenacia e determinazione – commentano dall’A.S.D. Rhythmic Ravenna -. Il prossimo appuntamento per queste ginnaste sarà il 1° novembre a Folgaria con il Campionato Nazionale d’insieme. Le istruttrici federali Romina Cicognani e Valentina Graffiedi sono già al lavoro per raggiungere in modo ottimale questo obiettivo”.