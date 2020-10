L’Endas Cervia vince a Ferrara con due squadre e conquista i Pass per i Campionati Nazionali d’Insieme FGI

Si è svolta sabato 3 ottobre a Ferrara la prima gara di ginnastica ritmica post Covid19 organizzata dalla FGI Emilia Romagna. Protagonista assoluta della pedana, l’Endas Cervia che ha vinto con entrambe le squadre partecipanti.

Squadra allieve 5 palle : Sofia Gramellini, Ludovica Ajello , Elisabetta Valdifiori, Debora Hushi e Bianca Lucchi

Squadra junior 5 cerchi : Nicole Brighi, Nicole Gramellini, Caterina Maltoni Margherita Fucci, Aurora Bagnolini.

Capitanate da Simona Ravaioli e Yana Sinyel’Nikova le ginnaste cervesi hanno staccato il pass per i Campionati Nazionali d’Insieme FGI che si svolgeranno a Folgaria il 31 ottobre e 1° novembre prossimi .

La gara si è svolta nel pieno rispetto dei protocolli, a porte chiuse, senza pubblico e senza cerimonia di premiazione. Dopo qualche ora la Federazione Ginnastica, con una circolare, ha comunicato alle società partecipanti l’esito della competizione che ha visto assegnato alle squadre dell’Endas Cervia il punteggio più alto in entrambe le categorie.

Grande soddisfazione per le ginnaste che anche nel periodo del lockdown hanno trovato la motivazione per continuare ad allenarsi a casa, singolarmente, con tenacia, in costante collegamento video con le istruttrici e appena c’è stata la possibilità, in palestra, per tante ore al giorno per recuperare e arrivare pronte a questo importante appuntamento.