La Scuola Vela del Circolo Nautico “Amici della Vela” di Cervia premiata dalla FIV al Salone di Genova

Prestigioso riconoscimento per il Circolo Nautico “Amici della Vela” di Cervia. Il sodalizio gialloblu è stato infatti ospite del recente Salone Nautico di Genova, su invito dalla Federazione italiana Vela, per ricevere il premio destinato alle migliori scuole vela in Italia. La Scuola Vela del Circolo si è classificata al nono posto, su oltre 550 analoghe strutture operanti in Italia. Il premio è stato consegnato dal presidente di Federvela, Francesco Ettorre, a Gianalberto Palmieri e Franco Minotti, che rappresentavano gli “Amici della Vela” a Genova.

“Un riconoscimento significativo che ci riempie di orgoglio e che giunge effettivamente al termine di un’estate in cui i nostri Corsi di vela sono stati letteralmente presi d’assalto – racconta Marco Manzi, che assieme a Mirco Minotti è responsabile della Scuola Vela del Circolo – permettendoci di far conoscere la vela a centinaia di ragazzi, cervesi e non”.