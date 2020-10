Maratona di Ravenna Città d’Arte. Ravaioli Legnami nuovo partner. Good Morning 10K, Dogs & Run e collaterali riprogrammate al 21 marzo

In questo momento così delicato e particolare sia per il mondo sportivo che per l’intero ambito nazionale ed internazionale, spiegano gli organizzatori, la Maratona di Ravenna Città d’Arte incontra sulla sua strada nuovi partner pronti ad affiancare l’organizzazione e affrontare la sfida in vista dell’appuntamento del prossimo 8 Novembre, quando la Romagna ospiterà il grande evento di running, uno dei pochissimi, fra quelli più conosciuti, proposto nel 2020 post lockdown.

È infatti ufficiale la partnership fra Ravenna Runners Club e Ravaioli Legnami, azienda romagnola di respiro internazionale. Fondata nel 1985 come falegnameria di profili e battiscopa in legno, Ravaioli Legnami è oggi una delle aziende di riferimento nel mondo per le pavimentazioni e i rivestimenti in legno da esterni.

Ravaioli Legnami affiancherà Ravenna Runners Club sia nella sfida di domenica 8 Novembre, quando da Via di Roma partiranno “a ondate” i runner di Maratona e Half Marathon, sia in quella del weekend del 21 Marzo 2021. Sarà infatti quest’ultima la data nella quale si è scelto di posticipare lo svolgimento della Good Morning Ravenna 10K, della Dogs & Run e delle altre manifestazioni collaterali che solitamente arricchivano il secondo fine settimana di Novembre e che quest’anno, per le note problematiche legate al Covid, non sono state annullate bensì riprogrammate ad inizio primavera. Tutto ciò, naturalmente, avanzano gli organizzatori, “nella speranza che le tematiche del Coronavirus consentano la consueta festa per tutta la città in un clima più sereno e rilassato”.

“Il mondo dello sport e della cultura – dice Angelo Bagnari, titolare ed export manager di Ravaioli Legnami – con le massime precauzioni devono comunque andare avanti. La Maratona è l’attività che meglio unisce questi due aspetti. Sono mesi che mi alleno per partecipare in prima persona e mi emoziona pensare di correre lungo gli edifici storici di Ravenna. Con la nostra sponsorizzazione vogliamo infondere coraggio: la Maratona insegna ad avanzare tra fatica e imprevisti. E questa idea è sempre stata alla base della nostra cultura aziendale. Concludo ringraziando Ravenna Runners Club e a tutte le Autorità che con professionalità stanno gestendo questo importante evento”.