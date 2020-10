Sindaco di Cervia Medri si congratula con Greta Pirini per il suo ingresso nello staff azzurro

Il Sindaco di Cervia Massimo Medri si è congratulato con Greta Pirini per il suo ingresso nello staff azzurro: “Esprimo a nome personale e della città di Cervia le più vive congratulazioni a Greta Pirini per gli eccellenti successi nell’ambito della scherma. Greta con tenacia e costanza ha fondato a Cervia il Circolo della Spada e si è distinta nell’insegnamento, nella formazione e nella disciplina sportiva come atleta. L’ultima sua conquista è l’ingresso come allenatrice nel team nazionale di spada. Siamo onorati di averla come concittadina e le siamo grati per avere tenuto alto il nome di Cervia.”