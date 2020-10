Basket Ravenna: in vendita gli ultimi 50 tagliandi per il derby di Supercoppa

Una bella sorpresa quella organizzata dai tifosi dell’OraSì Ravenna che sera hanno voluto salutare la squadra al termine dell’allenamento al Pala Costa. Una rappresentanza dei gruppi dei Leoni Bizantini e dei Baghini hanno fatto sentire la loro vicinanza ai ragazzi di coach Cancellieri con incitamenti e applausi.

A tutti i presenti è stata misurata la temperatura corporea come da protocollo prima di entrare al Pala Costa.

La società Basket Ravenna desidera “ringraziare i propri sostenitori per l’ulteriore dimostrazione di attaccamento, nella speranza che l’affetto per i colori giallorossi possa tornare a risuonare sugli spalti anche durante le partite”.

Intanto si avvicina il derby di Supercoppa LNP che sabato alle 20.30 vedrà di fronte OraSì Ravenna e Unieuro Forlì proprio al Pala Costa. Restano ancora una cinquantina di tagliandi sui 200 previsti che saranno in vendita nella giornata di dalle 11 alle 13 presso gli uffici di Viale della Lirica 21.