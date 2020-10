OraSì Ravenna vs Unieuro Forlì si gioca al Pala Costa non al Pala De André

La società Basket Ravenna comunica che la partita di Supercoppa del Centenario LNP in programma sabato 10 ottobre alle 20.30 tra OraSì Ravenna e Unieuro Forlì si disputerà al Pala Costa e non più al Pala De André. In mancanza di una deroga specifica della Regione Emilia-Romagna, alla gara potranno assistere 200 spettatori come da ordinanza 157/2020 del 7 agosto. I biglietti per la partita saranno in vendita presso la sede del Basket Ravenna in viale della Lirica 21 al costo di 18 euro (biglietto unico) nei seguenti orari: GIOVEDÌ 8 dalle 14.30 alle 17.30 e VENERDÌ 9 dalle 11.00 alle 13.00. I posti in oggetto verranno distribuiti in maniera da rispettare il distanziamento e le normative vigenti.