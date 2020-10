Cervia: al via gli eventi dedicati al Giro d’Italia dopo il rinvio dell’inaugurazione per maltempo

Dopo il rinvio dovuto al maltempo dello scorso weekend, domani a Cervia si inaugurano ufficialmente gli allestimenti dedicati al Giro d’Italia. Alle 16.30 un momento musicale e a seguire il taglio del nastro, per dare il via a questa settimana dedicata al Giro. Già da sabato 3 ottobre la fontana di piazza Garibaldi e la Torre San Michele si sono tinte di rosa, e resteranno illuminate fino alla partenza del Giro ‪il 16 ottobre.

Domani verrannoe inaugurati nel centro cittadino gli allestimenti dedicati alla presenza delle autorità e LaCorelli, che si esibirà ‪alle ore 16.30 in Piazza Garibaldi. Mascotte dell’evento, il fenicottero rosa dal nome “Felicia”, che già da alcuni giorni ha invaso il centro di Cervia con la sua presenza, addobbando viale Roma, Piazzetta Pisacane e Piazza Garibaldi. L’ultimo evento dopo la presentazione del libro “Donne e Sport”, è previsto per il 14 ottobre alle ore 20.30 presso i Magazzini del Sale, dove sarà presente la campionessa Olimpica Fiona May, che parlerà della sua personale esperienza sportiva ed umana.