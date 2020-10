Faenza Calcio: il debutto allo stadio Neri contro il Mesola

Domenica 11 ottobre arriva il Mesola con l’ex di turno Calderoni. Tutti a disposizione per il mister biancoazzurro Alessandro Moregola. In una stagione così anomala e particolare, inizia il campionato di Promozione per il Faenza Calcio che debutta (a porte chiuse) al “Bruno Neri” domenica 11 ottobre (ore 15.30) affrontando il Mesola squadra ferrarese. Nella formazione biancazzurra di mister Alessandro Moregola da valutare alcuni giocatori, come Alessandro Albonetti e Vecchi, reduci da infortuni.

Una partita da non sottovalutare perché il Mesola guidato dall’allenatore Mauro Zangirolami è squadra molto ben attrezzata che schiera individualità come Federico Finotti, forte attaccante polesano con all’attivo ben 27 reti tra campionato e coppa con la Portuense il portiere ex manfredo Enrico Calderoni, Tommaso Pittaluga (già Santa Maria Codifiume), Marco Pregnolato (giovanili Cesena e Ravenna, poi Adriese, figlio d’arte dell’ex centrocampista del Ravenna, Pistoiese, Mantova, Viareggio Spezia e Spal, Giuseppe) e Mattia Corradin, elementi di notevole caratura tecnica, e ancora giovani interessanti.