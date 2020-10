Nominato il nuovo responsabile del settore giovanile Asd “Calcio del Duca Grama” l’ex calciatore e allenatore Moreno Farsoni

Continua l’organizzazione e l’assetto tecnico dalla Asd calcio Del Duca Grama, per il campionato 2020-2021 che partirà domenica prossima 11 ottobre.

Dopo la conferma dell’allenatore della prima squadra eccellenza e juniores Davide Montanari “Momo” e la nomina del direttore sportivo Daniele Iuzzolino, il gruppo dirigente ha voluto dare continuità e forte impulso al settore giovanile al quale tiene tantissimo, mettendo a capo di questo settore l’ex calciatore professionista e allenatore Moreno Farsoni.

Moreno si è già inserito bene nel nuovo contesto che si appresta a guidare avendo a disposizione un nutrito gruppo di ragazzi giovanissimi dai piccoli amici, primi calci, ai pulcini, esordienti A e B, giovanissimi A e B, allievi e juniores ed un gruppo di allenatori e accompagnatori di rilievo tutti qualificati.

Le sue priorità, volute anche dal gruppo dirigente, sono l’attività formativa, educativa e crescita di gruppo con particolare attenzione alle nuove dinamiche sociali e quelle più prettamente tecniche della disciplina sportiva. Per questo ha già fatto diversi incontri e segue personalmente tutti gli allenatori e si è già presentato, con due incontri molto partecipati, alle famiglie dei ragazzi con i quali ha avuto un confronto in cui ha delineato questa impostazione e confermato tutta la disponibilità al dialogo mantenendo sempre un rapporto organizzativo e di riferimento in base alle eventuali esigenza.

Moreno Farsoni classe 1963, nativo di Mantova, ha militato nelle squadre di calcio professionistiche con il ruolo del difensore con 272 presenze, (36 in serie B – 83 in serie C1 – 134 in serie C2 – 7 anni nell’ interregionale con una media di 30 partite) realizzando anche 14 goal; mentre da allenatore per circa 18 anni in serie D, Eccellenza e promozione.

Dichiarazione del gruppo dirigente: “siamo molto soddisfatti che Moreno Farsoni abbia accettato di mettersi in gioco con noi in questa nuova avventura calcistica, nel quale riponiamo fiducia e gli diamo la massima autonomia organizzativa e di gestione; ha già dimostrato, da subito, di saper mettere in atto i valori che gli abbiamo chiesto come indirizzo della società, in particolare quelli educativi formativi. Dal punto di vista dell’esperienza calcistica, la sua storia parla da sola, ma noi abbiamo apprezzato molto l’aspetto professionale che unito all’autorevolezza necessaria che Moreno sta dimostrando sin dai primi approcci con la nostra dirigenza e soprattutto staff tecnico e famiglie. Figura necessaria per continuare a dare “valori” impulso e serietà in un settore strategico come quello del settore giovanile che sono il futuro delle nostre generazioni”