Alfonsine corsaro a Riccione, risolve un gol di Filippi

Inizia il Campionato di Eccellenza, in questa nuova versione a tre gironi, e per l’Alfonsine di Zaccaroni la prima giornata significa FYA Riccione, una delle trasferte più lontane. I fratelli Innocenti e compagni sono reduci da due vittorie consecutive in coppa, che fanno sempre morale, e portano così a tre la loro striscia vincente dopo aver espugnato il Nicoletti e il suo sintetico. Il match è vivace, si combatte su ogni pallone, ma le occasioni da rete sono davvero poche. A portare l’Alfonsine alla vittoria è il solito Filippi, che non si lascia pregare e insacca. Il FYA Riccione avrebbe la medesima occasione dagli undici metri, ma il pallone termina altissimo. I due legni (uno per tempo) degli ospiti sono segnali positivi, anche se è notevole la tenacia degli avversari, che giocano per 55 minuti (recupero compreso) in dieci uomini e non sembrano così inferiori. Esordio del nuovo acquisto Maini, che ben figura al centro della difesa. Gli Innocenti non conoscono limite (Riccardo va quasi in rete), e Filippi sa rendersi pericoloso più volte.

La cronaca. Al 5’ destro di Filippi che non inquadra la porta. All’11’ Enchisi prova da fuori area, ma sbaglia la mira. Al 14’ Filippi cade in area, ma viene ammonito per simulazione. Al 35’ ancora l’attaccante ospite, riesce a crossare bene per Riccardo Innocenti, che di testa colpisce la traversa. Al 40’ steso ancora una volta in area Filippi, e questa volta espulsione per il capitano De Luigi e rigore per l’Alfonsine; sul dischetto lo stesso numero 11 biancazzurri, e lo specialista spiazza Passaniti.

Secondo tempo. Al 49’ tentativo dalla media distanza di Borghini, ma il tiro è troppo alto. Al 50’ Piero Tamagnini subisce fallo in area, l’arbitro concede il rigore, ma Scarponi spara altissimo. Al 54’ punizione di Federico Innocenti da destra, testa di Rossi all’indietro, ma para con facilità Passaniti. Al 70’ punizione dalla trequarti di Andrea Tamagnini, e blocca senza problemi Palermo. Al 73’ rischia il FYA Riccione con un retropassaggio lento, Filippi sul pallone, ma Passaniti in uscita bassa riesce a privare della sfera l’avversario. All’83’ Hasanaj sulla destra crossa sul secondo palo, spizza Riccardo Innocenti, Malo riesce a tirare di sinistro, pallone forse deviato che colpisce il palo. Al 90’ Borghini mette in mezzo, Abouzziane tira, ma anche in questo caso la mira è davvero troppo alta.

FYA RICCIONE – ALFONSINE 0-1

FYA RICCIONE: Passaniti, Borghini, Piero Tamagnini, Sparaventi (87’ Abouzziane), De Luigi, Anastasi, Galassi (64’ Pruccoli), Enchisi, Donati (45’ Maggioli), Scarponi (64’ Torsani), Andrea Tamagnini (85’ Grimaldi). A disp. Mancini, Moggi, Garetti, Fabbri. All. Lorenzi

ALFONSINE: Palermo, Rossi, D’Urbano, Dradi, Malo, Maini, Hasanaj, Simeoni (66’ Savini), Riccardo Innocenti, Federico Innocenti, Filippi (88’ Casciola). A disp. Cattani, Cappelo, Mariani, Mazzoli, Farina, Pasi, Sabattani. All. Zaccaroni

RETI: 41’ rig. Filippi (A)

ARBITRO: Piccoli di Mestre

ASSISTENTI: Pilato di Forlì e Bellavista di Cesena