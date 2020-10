Per il secondo anno consecutivo la Bizantina Baseball (sodalizio giovanile tra Godo e Ravenna Baseball) è riuscita a raggiungere la “final four” che assegnerà il titolo di campione italiano under 15. La Bizantina si presenta all’importante appuntamento con un en plein di vittorie in quanto ha chiuso a punteggio pieno il proprio campionato zonale mettendosi alle spalle squadre, tra le altre, del calibro di Rimini, Falcons e San Marino, dopodiché si è laureata campione regionale grazie al doppio successo contro

Parma e Fortitudo.

Sabato scorso ha brillantemente superato la fase inter regionale vincendo contro le prime classificate della regione Marche e della regione Lombardia ed ora si ritrova tra le migliori quattro squadre d’Italia a giocarsi il titolo di campione con i veronesi del Crazy Diamonds, i romani dei Lions Nettuno e i piemontesi del Red Clay.

La compagine guidata dal manager ravennate Andrea Tulli disputerà le finali nazionali a Reggio Emilia sabato 17 ottobre.

“Possiamo contare su alcune individualità di primissimo livello che fanno parte della nazionale under 15 ed altri ottimi scudieri ma il nostro vero punto di forza è la complicità che c’è tra i ragazzi.” – spiega il manager – “Alleno questo gruppo da quattro anni, so che sono amici anche fuori dal campo ma l’alchimia che riescono a creare dentro al diamante è unica. Dal punto di vista tecnico, poi, la crescita è stata davvero importante anche grazie all’inserimento di importanti allenatori all’interno dell’organizzazione Bizantina che si sta rodando sempre di più. Sabato incontreremo avversari al nostro livello ed altrettanto attrezzati, siamo euforici e non vediamo l’ora di giocarcela sul campo”.

A fianco del manager Tulli, lo staff della Bizantina può contare in cabina di regia del bench coach Marco Bortolotti (stratega e manager della Serie A1 del Godo Baseball), dell’esperienza internazionale del pitching coach Davide Sartini, del supporto tecnico e mentale di Alessandro Tremamunno e del dirigente Alessandro Lama.