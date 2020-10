Incontro al Golf Club di Faenza per il Panathlon Club

Un incontro conviviale è in programma martedì 13 ottobre (ore 20) per il Panathlon Club Faenza del presidente Claudio Sintoni. Il meeting mensile si svolgerà nella sede del Golf Club Faenza “Le Cicogne” in via S. Orsola. Ospiti d’onore saranno il presidente del Golf Club Faenza, Mauro Pozzi, il maestro di golf Luca Augusti e Saverio Landolfini, che si è appena laureato campione italiano golf soci Panathlon.

Il Golf Club Faenza “Le Cicogne” ASD è stato fondato nel 1991 da alcuni appassionati tra cui il dottor Giorgio Cantagalli, che è presidente onorario ed è stato tra i primi soci del Panathlon Club Faenza. Per molti anni è stato un campo executive e nel 2008 è stato inaugurato l’attuale percorso a 9 buche, par 35. Il Circolo è situato nell’immediata periferia della città, nella zona sportiva è quindi raggiungibile facilmente grazie ad un agevole collegamento stradale e autostradale.

Unico in Italia, il campo di Faenza ospita una colonia di cicogne stanziali che volteggiano o si aggirano sul percorso perfettamente assuefatte alla presenza dell’uomo. L’incontro avverrà nel rispetto delle norme sanitarie anti Covid19. E’ possibile visitare la struttura del Golf Club Faenza, alle 18,30 presso la segreteria del Club. Per informazioni e iscrizioni Paola Pescerelli Lagorio (tel. 338.8188688) o via mail:panathlonclubfaenza@gmail.com