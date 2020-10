Mucciarella e Foglietti vincono il torneo “Oremplast” sui campi del CT Massa Lombarda

Matteo Mucciarella ed Elena Foglietti sono i vincitori del trofeo “Oremplast”, torneo nazionale di terza categoria (limitato al 3° gruppo) maschile e femminile, andato in scena con formula Rodeo Weekend sui campi del Circolo Tennis Massa Lombarda.

Una competizione che, un mese dopo la conclusione del tradizionale torneo Open maschile (l’edizione 2020 ha visto imporsi lo sloveno-argentino Tomas Lipovsek Puchel), si è rivelata un successo in termini di partecipazione: “Le adesioni sono state tantissime, purtroppo per riuscire a svolgere il torneo nei tempi previsti abbiamo dovuto ‘tagliare’ venticinque giocatori di quarta categoria”, conferma il presidente Fulvio Campomori.

Da venerdì 9 a domenica 11 ottobre si sono infatti dati appuntamento sui campi del club romagnolo 58 giocatori, con al via 11 giocatori di classifica 3.3. Uno di questi è appunto Matteo Mucciarella, accreditato della quinta testa di serie: il giovane portacolori del Ct Zavaglia Ravenna nei quarti ha superato per 3-5 4-2 7/2 Paolo Santandrea (3.5, Circolo Tennis Conselice), poi in semifinale è stato protagonista di un’altra rimonta ai danni del 3.4 cesenate Sasha Marinoni (2-4 4-1 7/3 lo score) per completare il suo percorso netto imponendosi per 2-4 4-0 7/2 su Emanuele Celli (3.4, Circolo Tennis Conselice), che a sua volta era giunto in finale piegando per 4-1 2-4 7/5 Francesco Costa (Country Club Villanova), secondo favorito del seeding.

Nel torneo femminile (18 le giocatrici ai nastri di partenza) ha messo tutte in fila Elena Foglietti, numero 2 del tabellone. La 3.3 del Ct Montecchio ha sconfitto per 5-3 4-1 nei quarti Ambra Tommasi (3.5, Ct Zavaglia Ravenna), poi si è sbarazzata in semifinale per 4-2 4-1 di Silvia Alletti (3.5, Cast San Marino), che nel turno precedente aveva estromesso per 4-1 2-4 7/4 la padrona di casa Federica Matteucci (3.4, Under Tennis Massa Lombarda), riuscendo a spuntarla di misura nel match conclusivo, con il punteggio di 5-4 (9) 0-4 7/2 su Sofia Cilibic, giovane 3.4 del Ct Zavaglia Ravenna. Proprio l’allieva della Ravenna Tennis Academy in semifinale aveva messo a segno un “positivo” eliminando per 4-1 2-4 7/5 Ludovica Mei (3.3, Emilia Tennis Academy), prima testa di serie del tabellone.