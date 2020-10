Porsche Club GT. Il ravennate Marco Pellegrino tra i vincitori della tappa di Vallelunga

Arrivano ai ferri corti le supersfide del Porsche Club GT, che a Vallelunga ha disputato il penultimo round stagionale tra i capricci del meteo mettendo in vetrina nuovi duelli e protagonisti in vista della finalissima del Mugello il 1° novembre. In condizioni prima da bagnato, poi da asciutto e infine su pista ancora molto insidiosa domenica scorsa sul circuito romano le gare del monomarca tricolore di time attack hanno di continuo cambiato “padrone” nelle 4 categorie con protagoniste le 911 da corsa e stradali alla ricerca del giro più veloce. I quattro vincitori della tappa di Vallelunga sono il milanese Ivan Costacurta nella categoria D-Factory Cup, il pilota bresciano Stefano Pezzucchi nella Goodyear GT3 RS e i due driver dell’Emilia Romagna Marco Pellegrino (ravennate) nella Panta GT3 ed Enzo Formato nella Paddock GT.

La Panta GT3 ha riservato sfide ravvicinate tra i maggiori contendenti, confermandosi come una delle classi più combattute. Dopo le vittorie in gara 1 e in gara 2 (con il giro più veloce di giornata) del pratese Davide Zumpano, finale da brividi grazie alla rimonta di Marco Pellegrino in gara 3. Il driver ravennate ha così ritrovato il successo dopo la vittoria di inizio stagione festeggiata a Misano, salendo sul podio di Vallelunga proprio davanti a Zumpano e ad Andrea Giorgi. Il pilota milanese ha conquistato un cruciale terzo posto che gli consente di allungare le mani sul titolo in vista del Mugello.

In questo festival di rimonte mozzafiato il nuovo campionato riconosciuto da ACI Sport ha ancora una volta cambiato gli equilibri di classifica e diversi outsider hanno saputo ritagliarsi il ruolo di primi attori massimizzando le prestazioni anche in relazione alle condizioni variabili: “Quello di Vallelunga – ha dichiarato Diego Locanto, pilota e presidente del Porsche Club Umbria promotore della serie – è stato un weekend affascinante e il meteo ‘ballerino’ ha rimescolato le carte. Tutte le classi sono agguerrite e ora il Mugello sarà il gran finale il 1° novembre, quando contiamo di avere in gara quasi tutti gli iscritti, il che significherebbe ospitare più di 50 vetture”.

Classifica Panta GT3, Vallelunga: 1. Pellegrino 3’34”852; 2. Zumpano 3’36”038; 3. Giorgi A. 3’39”548 (tutti su Porsche 911 GT3, 991 gen.II).

Giro più veloce: Zumpano (gara 2) in 1’45”471.

Campionato: 1. Giorgi A. 42; 2. Zumpano 29; 3. Pellegrino 26; 4. Parolini 15; 5. Lucini 7 (tutti su Porsche 911 GT3, 991 gen.II).