Go Kart: la scuderia ravennate LKA Dannic Racing porta a casa due titoli nazionali ai campionati di Siena

Si è svolta domenica 11 ottobre, a Castelnuovo Berardenga (SI), la finale Italiana del campionato karting “Rotax Max Challenge Italia”, ed è una scuderia di Ravenna a fare la voce grossa. Il team LKA Dannic Racing si è aggiudicato il titolo tricolore in due categorie, la “Rotax Junior”, riservata ai piloti da 11 a 15 anni, e la Rotax Max, in cui concorrono piloti dai 15 anni in su. A portare i “Tonykart” della scuderia ravennate al successo sono stati i piloti Alberto Kiko Fracassi, 11 enne di Cavallino Treporti, e Jacopo Sisti, 18enne di Molinella. Completa la festa grande anche Nicola Guerra, che sempre per il team LKA, è terzo classificato assoluto nella classe Rotax Max. Sempre con la squadra ravennate anche Emanuele Marotto, 7mo assoluto Junior, Giacomo Marchioro 11esimo assoluto Junior e Luca Zamburlini 17esimo nella classe Max.

Grande soddisfazione da parte del team manager della scuderia, Filippo Laghi, 5 volte campione italiano karting, che dal 2018 è team manager della scuderia: “E’ stato un anno durissimo, l’emergenza sanitaria che tutti conosciamo ha costretto anche il mondo del motorsport a riorganizzare la stagione portandoci a comprimere un intero campionato in soli 3 mesi – commenta Filippo –. Ad inizio 2020, dopo la divisione dal socio fondatore della scuderia, ci siamo messi totalmente in proprio io e mio padre, trasferendo la squadra a Ravenna e ripartendo quasi da zero, con piloti ed un gruppo totalmente nuovo. I duri sforzi sono stati ripagati: domenica abbiamo vinto il campionato italiano in entrambe le categorie in cui abbiamo corso, nonostante un meteo assai capriccioso, e ci confermiamo anche nel difficile 2020 la squadra più titolata del campionato Italiano Rotax. Ringraziamo tutti i nostri sponsor, collaboratori, piloti e genitori per questo anno pieno di gioie”.

Inoltre, con questo risultato, la scuderia ha qualificato il pilota Jacopo Sisti per le finali di campionato mondiale, che si disputeranno, covid permettendo, dal 21 al 30 gennaio al circuito di Portimao, in Portogallo.