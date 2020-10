Forum sul mondo del ciclismo al Fantini Club di Cervia. A Massimo Zanetti il premio Sportur 2020

Dal 10 al 17 ottobre, in occasione delle tre tappe romagnole del Giro d’Italia, il Fantini Beach di Cervia organizza diverse iniziative per la Bike Week in Emilia-Romagna, tutte dedicate al mondo della bici!

Giovedì 15 ottobre, alle 18.30 appuntamento con la prima edizione del Forum “Ciclismo e grandi eventi come Risorsa Turistica”. Un evento in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, per analizzare la crescita e le potenzialità del settore, insieme ai più autorevoli esperti, autorità, grandi aziende del mondo ciclismo e noti atleti di ieri e di oggi. Coordinerà l’incontro Lorenzo Dallari, giornalista sportivo.

Ingresso gratuito per chi vorrà assistere in presenza, ma è possibile partecipare anche seguendo la diretta streaming sulla pagina Facebook @Fantiniclub.

Nell’ambito della manifestazione, verrà anche consegnato il premio Sportur 2020, che da dieci edizioni Sportur assegna ad una personalità di assoluta eccellenza del mondo imprenditoriale italiano, che si sia distinto per il proprio operato, raggiungendo importanti risultati.

A ricevere questa edizione dello speciale riconoscimento sarà l’imprenditore Massimo Zanetti, proprietario dell’azienda di lavorazione del caffè Segafredo Zanetti, e fondatore della holding Massimo Zanetti Beverage Group.

Nato a Villorba (Treviso) nel 1948, la storia di Massimo Zanetti ha inizio alla fine degli anni settanta, quando si trasferì a Bologna e rilevò la locale azienda Segafredo, a cui diede subito impulso e nuova vitalità. Aggiunse il proprio cognome nel marchio (“Segafredo Zanetti”), aprendo l’azienda ai mercati internazionali, con la creazione di una rete mondiale di punti vendita che l’ha resa in pochi anni uno fra i massimi produttori nel settore del caffè. Con il marchio Segafredo, Zanetti sostiene da sempre lo sport italiano a tutti i livelli: dal settore giovanile e non professionistico, per promuovere la crescita del territorio, fino alla più prestigiose manifestazioni internazionali. È stato presidente del Bologna Football Club 1909, è attualmente proprietario ed azionista di maggioranza della Virtus Pallacanestro Bologna e la sua azienda è uno degli sponsor più importanti anche nel mondo del ciclismo professionistico, con la squadra Trek-Segafredo, da quest’anno capitanata da Vincenzo Nibali, fortemente voluto proprio dall’imprenditore trevigiano.