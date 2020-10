Cervia torna ad ospitare un importante gara del circuito nazionale J24

Dopo aver ospitato, nella primavera del 2019, i campionati italiani di categoria, il Circolo Nautico “Amici della Vela” torna ad essere sede di una importante gara del circuito nazionale J24, ospitando fra domani e domenica la terza tappa della Regata Nazionale dedicata a questa tipologia di imbarcazioni, per l’occasione abbinata al Trofeo SVA Dakar Land Rover.

Dal punto di vista agonistico, ci sono già i presupposti per un weekend interessante: una ventina di imbarcazioni iscritte, fra le quali anche il J24 “La Superba”, del Centro Vela Altura Napoli della Marina Militare Italiana, campione italiano ed europeo del 2019 e vincitore delle prime due gare stagionali del circuito nazionale. Fra domani, sabato 17, e domenica 19, sono in programma sei prove, ovviamente meteo permettendo.

Ma l’evento avrà un ritorno interessante anche per la città: grazie alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale, nel tardo pomeriggio di domani – al termine delle prove della prima giornata – le imbarcazioni risaliranno il porto canale fino a oltre il ponte mobile, e resteranno ormeggiate per la serata e la nottata lungo il “canalino” a ridosso del Magazzeno del Sale, dove i cittadini e i turisti presenti potranno ammirarle da vicinissimo. Una situazione che conferma quanto accadde proprio lo scorso anno in occasione del Campionato Italiano, e che fu molto gradita sia dalla città che dagli stessi regatanti.