Dopo tanti mesi si torna in campo, i faentini della Mernap ricominciano dalla coppa

Finalmente si ricomincia a giocare. La Mernap è pronta per il primo incontro ufficiale della stagione, che la vedrà scendere in campo sabato alle 15.30 a Riolo Terme contro l’Erba 14, match inaugurale di Coppa Emilia. Per l’allenatore Francesco Ghera sarà un ritorno al passato dato che affronterà una squadra che ha allenato per molte stagioni, portandola al prestigioso risultato dei play off di serie C1.

“Nonostante conosca dirigenti e giocatori dell’Erba 14 non riesco ad immaginarmi che tipo di partita ci aspetti – spiega Ghera –. Di sicuro affronteremo un avversario che darà il massimo per vincere e che si è rinforzato con un pivot d’esperienza, senza dimenticare poi le dimensioni del campo, piccolo come il nostro. Dovremo quindi stare attenti, ma più che all’Erba 14 penso alla mia squadra, perché il nostro obiettivo dovrà essere quello di completare il percorso di crescita che stiamo portando avanti in queste prime settimane della stagione. Un incontro ufficiale dopo sette mesi è un’incognita, ma di sicuro avremo grande entusiasmo, perché tutti noi non vediamo l’ora di giocare”.

Come arrivate a questa partita? “Non siamo al 100%, perché è stata una preparazione atletica e tecnica un po’ diversa dal solito a causa del momento che stiamo vivendo. Abbiamo avuto molte difficoltà a livello logistico, ma la società è sempre stata presente facendo i miracoli per metterci nelle migliori condizioni possibili per lavorare e devo ringraziarla per l’impegno che ha messo dal primo giorno. Sono orgoglioso anche dei giocatori che non hanno risentito di questa situazione, allenandosi sempre con la massima intensità. Ora non vediamo l’ora di giocare”.

Dopo la trasferta a Riolo Terme, la Mernap ospiterà la Polisportiva 1980 Santa Maria nuova sabato 24 ottobre poi il 31 ottobre si concluderà il girone F con Erba 14 – Polisportiva 1980. La prima classificata si qualificherà alla fase successiva dove incontrerà la vincente del girone E formato da Rossoblu Imolese, Sassoleone e Onlysport Fabrizio Campana.