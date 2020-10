Quattro atleti dell’Istrice Ravenna in lizza per il titolo italiano Boulder

Dopo aver assegnato al Centro arrampicata Brunico e al Parco Dallabrida di Mezzolombardo (TN) i titoli del campionato nelle specialità Lead e Speed l’arrampicata sportiva vedrà nel prossimo week end sfidarsi a Roma oltre 90 atleti, di cui 47 maschi e 43 donne per conquistare la vetta del campionato italiano Boulder. A caccia del titolo saranno anche quattro atleti dell’Istrice Ravenna: Giulia Asirelli, Giulia Baldi, Elisabetta Siboni e Francesca Vasi.

Potenza ed esplosività sono gli ingredienti principali della manifestazione, che avrà luogo sull’affascinante parete outdoor della Monkey Island (zona parking del Forum Sport Center). Il campionato 2020, che si disputerà senza pubblico, sarà quest’anno in doppia piena sicurezza.

Al materasso paracadute, che tutela l’incolumità degli atleti in gara (nel boulder si gareggia senza alcuna sorta di corde e imbracatura), si aggiungeranno le precauzioni anti Covid, previste nel serrato protocollo adottato dalla Fasi, disciplina associata del Coni, per contenere il contagio da Coronavirus. L’arrampicata sportiva è una disciplina olimpica e ben 3 sono gli azzurri che andranno a Tokyo nel 2021, tutti presenti all’appuntamento del 17-18 ottobre.

Fra i partecipanti a Roma, a difendere il titolo conquistato un anno fa a Cuneo, non mancheranno i campioni 2019 di specialità Camilla Moroni e Michael Piccolruaz, uno dei tre atleti qualificati alle Olimpiadi insieme a Laura Rogora e Ludovico Fossali. Non solo grandi atleti. Il campionato italiano Boulder ha generato non poca curiosità ed interesse anche fra i vertici dello sport italiano. Nel corso della ‘due giorni tricolore’ sono infatti attese le maggiori autorità di Governo, Coni e Sport e Salute oltre che importanti personaggi della cultura, dello spettacolo e dello sport militare.

Ad accoglierli ci sarà il numero uno della FASI (Federazione Arrampicata Sportiva Italiana) Davide Battistella che presenta così l’evento: “Sono assai felice che il nostro sport possa celebrare l’appuntamento più importante dell’anno nella capitale. Nello splendore della città eterna, grazie al protocollo federale anti-Covid 19, i nostri migliori atleti si potranno confrontare al cospetto delle massime autorità sportive, di governo e militari. Insieme alla qualifica olimpica di Tokyo 2021 un grande passo in avanti…ed in alto per questa bellissima disciplina”.

Sabato 17 ottobre il via con le qualifiche nelle categorie maschile e femminile (5 blocchi da risolvere in stile “a vista” in successione a rotazione con periodo stabilito di tempo arrampicata/riposo pari a 5 minuti). Domenica 18 ottobre per entrambe le categorie in programma le semifinali (4 blocchi/5 minuti) e finali (4 blocchi/4 minuti). Nel tardo pomeriggio il podio con i nuovi campioni italiani.