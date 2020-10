Buona la prima, Mernap Faenza cala il settebello all’Erba 14

É una Mernap convincente quella che mister Francesco Ghera ha schierato all’esordio della nuova stagione sportiva in trasferta sul difficile campo dell’Erba 14. Nel sabato riolese, i rossoneri, col passare dei minuti sempre più cinici sotto porta, hanno avuto ragione dei cugini neroverdi infliggendo loro un rotondo e tennistico 0-7, giusto se si considerano le occasioni create e il pallino del gioco per lunghi tratti quasi sempre in mano alla squadra faentina, ma troppo pesante rispetto alla determinazione con la quale Taddeo e compagni hanno cercato di rimettere in sesto la propria gara fino all’ultimo secondo.

Nel primo tempo tempo la Mernap, presentatasi in campo con tre ex lupi su cinque (Oltre a Resta e Gatti erano titolari Zaniboni, Gramigna e Venturelli, nda), ha cercato da subito di dare un impronta chiara alla gara macinando gioco e occasioni senza però riuscire a trovare la via del gol anche a causa delle prodigiose parate del sempreverde estremo difensore Galeotti, un classe ’77 al servizio di mister Perfetti.

L’ingresso in campo di Bertah Ayoub, nuovo arrivo in casa Mernap, e le rotazioni di Maski e Rezki hanno poi rotto gli schemi consentendo ai rossoneri di andare in gol al 19’ della prima frazione. Su un pregevole tiro di Bertah dalla distanza è infatti arrivata una deviazione involontaria che ha ingannato Galeotti fissando il risultato sullo 0-1. Risultato che nonostante le ripartenze dell’Erba 14 e una parata determinante del coraggioso portiere Resta, non è più cambiato fino alla pausa.

Nella ripresa poi i rossoneri hanno preso il largo grazie a Zaniboni, che dopo 40’’ in progressione personale ha trovato l’angolino giusto sul primo palo. Una manciata di minuti dopo hanno trovato gloria anche anche Maski, che al 10’ e al 14’ ha siglato la propria personale doppietta, e Bertah, il quale ha trasformato un calcio punizione dal limite dell’area fissando il risultato sullo 0-5.

Negli ultimi minuti Gramigna e ancora Bertah, assistito magistralmente dal giovane Slimani, hanno poi fissato il risultato sullo 0-7 finale lanciando la Mernap al primo posto del minigirone di coppa per la gioia della dirigenza e del tecnico Ghera: “Abbiamo preparato bene la partita – ha commentato a margine l’allenatore della Mernap – e sono molto soddisfatto per il modo in cui abbiamo approcciato la gara. Abbiamo mantenuto il possesso di palla e siamo stati bravi a chiudere la partita quando ne abbiamo avuto occasione. Possiamo e dobbiamo ancora fare di meglio ma credo che oggi la squadra abbia dato dimostrazione di avere le carte in regola per disputare un buon campionato”.

Il prossimo fine settimana a Granarolo Faentino gli asciati affronteranno la Pol.1980 di Bertinoro. In palio ci sarà il passaggio del turno.