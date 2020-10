Faenza calcio in trasferta per affrontare Meldola: convocati i gemelli Mihail e Galatanu

Dopo il debutto a suon di gol il Faenza Calcio va in trasferta domenica 18 ottobre (ore 15.30) per affrontare allo stadio “Pantieri” il Meldola, con cui condivide il primo posto in classifica in virtù del successo all’esordio di entrambe.

Trai i biancorossi locali assenti Piani e Sassi squalificati, mentre nella formazione biancazzurra di mister Alessandro Moregola, sicuro assente Ragazzini, ancora alle prese con il recupero da fastidioso acciacco e da valutare alcuni giocatori, come Alessandro e Nicola Albonetti e Vecchi.

Convocati i giovani gemelli Mihail e Andrei Galatanu, il secondo autore del gol vittoria nel successo di ieri della Under 19 Juniores di Nicola Cavina sul Forlimpopoli.

Ad arbitrare il match il signor Adrian Dimitrie Lungu di Bologna coadiuvato dai guardalinee Matteo Lauri di Modena e Sharon Muratori di Cesena.