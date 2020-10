Il Circolo Tennis Cervia in finale nel campionato Regionale Over 55 a squadre

Risultato positivo per la formazione Veterani del Circolo Tennis Cervia che ha raggiunto la finale del tabellone Regionale del campionato Over 55. La formazione cervese ha battuto al 1° turno per 2-0 il Tc Viserba in trasferta, poi ha sconfitto in casa per 2-1 la squadra A del Circolo Tennis Tricolore Reggio Emilia, mentre sabato si è imposta fuori casa per 2-1 sul Tennis Club Parma al termine di un match molto combattuto.

Nei parziali Luca Pigaiani ha battuto Francesco Piovani 6-2, 6-2, Giampiero Alinovi ha sconfitto Gabriele Guerrini per 6-3, 6-4, poi la coppia Guerrini-Pigaiani ha superato 6-3, 6-4 Diosy-Bersiga. Sabato la finale a Bologna contro la vincente tra Cs La Raquette e Ct Castenaso.