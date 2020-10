Ravenna. Grandi soddisfazioni per Lo Zodiaco al campionato di specialità Gold

Nel weekend del 16 e 17 ottobre si è svolta la fase interregionale del campionato di specialità Gold della federazione.

Sono ben tre i podi ottenuti nelle varie specialità con un terzo posto alle clavette per Paola Nicole De Mare J1 seguita al quinto posto dalla compagna Sintoni Giada mentre nelle J2-3 Noemi Tosi conquista un meritato argento alla palla.

Piazza d’onore per la coppia formata da Hushi Eliza e Tosi Noemi che si laureano campionesse interregionali.

Tutte queste ginnaste hanno ottenuto il pass per il campionato nazionale che so terrà il 7 e 8 novembre a Torino con grande soddisfazione delle allenatrici Elisa Zanzi e Gaia Mazzotti.