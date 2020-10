Vittoria in trasferta per l’Alfonsine che batte il Classe d segna la quarta vittoria consecutiva

Una buona vittoria per l’Alfonsine, considerando la difficoltà di questa trasferta. Analizzando però la partita, notiamo che la fortuna non è stata particolarmente dalla parte dei biancazzurri: molte le occasioni da rete nei primi 20 minuti, in cui gli uomini di Zaccaroni sono stati inarrestabili (segnano anche le due reti che hanno portato alla vittoria). Emerge poi il Classe, ma l’Alfonsine riesce a contenere bene le scorribande offensive degli avversari; nel finale, i padroni di casa accorciano le distanze e prendono forza, ma non trovano il pareggio nemmeno nei minuti di recupero. L’Alfonsine continua la propria striscia positiva di 4 vittorie in 4 partite ufficiali.

La cronaca

Quest’anno non si gioca nel temibile campo erboso n.1 di Sant’Apollinare in Classe, ma nel sintetico n.2, leggermente più ampio. Molti gli ex, ovvero Dall’Agata, Savelli, Palermo, D’Urbano, Cappello, David e Sabattani.

Al 1’ minuto rimessa laterale, colpo di testa di Riccardo Innocenti che finisce contro la traversa: sarà solo la prima ad essere colpita oggi dall’Alfonsine. Al 2’ minuto però il Re Leone non sbaglia: Filippi colpisce di testa all’indietro, e Riccardo Innocenti di piede trafigge Sangiorgi. Al 9’ Hasanaj mette in mezzo per Malo, che va al tiro ma mira troppo alto. Un minuto dopo tocca a Filippi cercare la rete, da sinistra, ma Sangiorgi blocca a terra. Al 12’ Filippi in possesso palla, passa a Simeoni sull’altro lato, il tiro, e Sangiorgi blocca a terra. Ma è al 16’ che il numero 8 realizza: è lanciato a rete, rapidissimo, e davanti al portiere non sbaglia e segna con un bel diagonale. 17’, cross basso di Hasanaj, Riccardo Innocenti la gira di testa, ma la mira questa volta è sbagliata. Al 21’ lancio per Riccardo Innocenti che spizza per Filippi, il suo tiro però sorvola la traversa. Al 23’ calcio d’angolo per il Classe, tentativo di Dall’Agata, ma Palermo blocca senza problemi. Arriviamo al 40’: Riccardo Innocenti passa a Malo, che tira però ancora alto.

Seconda frazione che parte ancora nel segno del Classe. Al 55’ tiro-cross di Okonkwo Ericson, ma Palermo blocca a terra. Al 68’ Andalò arriva al tiro, e Palermo compie un ottimo intervento salvando la sua porta; si ripete poi su calcio d’angolo, quando d’istinto respinge un tiro ravvicinato, D’Urbano salva sulla linea il secondo tentativo, poi la difesa allontana. Al 69’ ghiotta occasione biancazzurra, con Malo che davanti a Sangiorgi passa a sinistra a Filippi, il quale in scivolata non riesce a trovare la deviazione vincente, mandando alto. Al 73’ punizione di Savelli, ma termina alta. Tocca allo specialista Federico Innocenti il medesimo gesto, al 77’: respinta di Sangiorgi che si alza e colpisce la traversa, poi il gioco viene fermato per fallo sull’estremo difensore. 83’, calcio d’angolo per l’Alfonsine battuto da Federico Innocenti, colpo di testa del fratello Riccardo, e ancora traversa per lui.

Un minuto dopo Riccardo Innocenti imita il fratello lanciando per Filippi, il numero 11 gira di testa, e altra traversa biancazzurra. All’86’ accorcia le distanze il Classe, con Valenza che lancia per Collini, il tiro, e la palla termina in rete. All’88’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo Neri si esibisce in una rovesciata, che però non ha fortuna. Un minuto dopo Hasanaj ha l’occasione per chiudere la partita, ma il suo tiro dalla destra termina alto. Ultima azione: calcio d’angolo per il Classe, colpo di testa di Dall’Agata, altra craniata Polidori, ma la mira è alta.

TABELLINO

CLASSE – ALFONSINE 1-2

CLASSE: Sangiorgi, Pantieri, Valenza, Polidori, Calandrini, Okonkwo Ericson (64’ Neri), Babbi (65’ Andalò), Licka (79’ Marangoni), Collini, Dall’Agata, Frisari (50’ Savelli). A disp. Masetti, Sciaccaluga, Ricciardi, Ragazzini, Balaj. All. Matteucci

ALFONSINE: Palermo, Rossi, D’Urbano, Dradi, Malo, Maini, Hasanaj, Simeoni (63’ Savini), Riccardo Innocenti, Federico Innocenti, Filippi (87’ Casciola). A disp. Cattani, Cappello, Mariani, David, Farina, Pasi, Sabattani. All. Zaccaroni

RETI: 2’ Riccardo Innocenti (A), 16’ Simeoni (A), 86’ Collini (C)

ARBITRO: Diversi di Lugo

ASSISTENTI: Corbelli di Rimini e Cornacchia di Lugo

AMMONITI: 29’ Dradi (A), 36’ Hasanaj (A), 45’ Valenza (C), 63’ Okonkwo Ericson (C), 72’ Maini (A)