OraSì Basket Ravenna rinnova la partnership con Cosmi Spa

OraSì Basket Ravenna annuncia con soddisfazione la rinnovata partnership con Cosmi Spa, società che fornisce servizi tecnici per l’industria dell’Energia tra cui Ingegneria, Manutenzione polidisciplinare, modifiche e rinnovamento impianti e Logistica Integrata di progetto.

“Dopo una stagione importante, la pallacanestro ravennate sta lavorando per confermarsi nel panorama sportivo italiano e la condivisione di intenti con le aziende del territorio – di cui il Gruppo Cosmi rappresenta un’eccellenza – è fondamentale per affrontare nuove e stimolanti sfide” dichiarano dall’OraSì Basket Ravenna. L’Amministratore Unico di Cosmi esprime “sincera soddisfazione nel continuare a sostenere il Presidente Vianello che si è distinto per il lavoro che svolge non solo come realtà di vertice ma anche come forte opera sociale che contraddistingue Basket Ravenna, sempre attenta al territorio e alle necessità dello sport giovanile a tutti i livelli”.