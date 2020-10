Ravenna. Appuntamento con il campionato italiano autocross. HP Sport RRT a caccia del titolo

Tutto è pronto per il penultimo atto del campionato italiano autocross in programma a Ravenna nel fine settimana del 25 e 25 ottobre. Al via della gara non potevano mancare i portacolori di HP Sport il campione italiano in carica Davide Casarin (superbuggy), Stefano Visentini (buggy) attuale leader della classifica tricolore e Pierpaolo Caputo (Turismo), tutti determinati a concludere la stagione al primo posto.

La competizione vedrà al via i migliori piloti nazionali, oltre alla nutrita pattuglia di stranieri, visto che la gara ravennate è anche l’ultima prova del campionato europeo.

Nel 4° Raggruppamento Visentini, dovrà guardarsi dagli attacchi di ben tredici avversari ‘capitanati’ dal validissimo Cristian Grasselli. Nella categoria in cui gareggiano i Superbuggy equipaggiati da supermotori (5° Raggruppamento) con 14 iscritti, Casarin avrà il suo da fare per tenere dietro, Dino Semenzato e il 75.enne della Repubblica Ceca Jaroslav Hosek, una vera icona della specialità.

In casa HP Sport c’è ottimismo: “Abbiamo preparato la gara al meglio, piloti e mezzi sono al top, siamo nella condizione di poterci esprimere al meglio e di poter centrare l’obiettivo prefissato ad inizio stagione”.

Ben 70 gli iscritti, un vero successo per la specialità e grande soddisfazione da parte degli organizzatori. La competizione in programma nel collaudato impianto RIORC in Località Ca’ Bianca si articolerà su due giorni, sabato 24 ottobre dalle 10:30 qualifiche e I° batteria, mentre la domenica sarà la volta delle restanti due batterie, subito dopo sarà la volta delle semifinali e finali, al termine le premiazioni.

Classifica Gruppo 4: 1) Visentini 99 punti; 2) Serra 89; 3) Carnelli 75. Classifica Gruppo 5: 1) Casarin 100 punti; 2) Semenzato 91; 3) Faccincani 81. Classifica Turismo: 1) Caputo 70.