Circolo Tennis Cervia vince campionato regionale Over 55

Circolo Tennis Cervia ha vinto il campionato regionale Over 55 battendo in casa per 2-0 il Circolo Tennis Castenaso. Tutto risolto dopo i singolari vinti facilmente dalla formazione cervese. Gabriele Guerrini ha travolto 6-0, 6-1 Roberto Russo, mentre Luca Pigaiani ha faticato di più per battere 4-6, 6-3, 10-1 Mauro Tassinari. Al termine festa grande nel gruppo del Circolo Tennis Cervia, una bella soddisfazione per l’intera squadra, il direttore tecnico del Circolo, Paolo Pambianco, ed il direttore sportivo Andrea Mazzavillani. Un finale di stagione notevole per il Club cervese, sia a livello tecnico con i successi tricolori di Paolo Pambianco, sia a livello organizzativo con l’ottima riuscita del torneo nazionale Open.