Olimpia Teodora attende al PalaCosta Montecchio: obiettivo tornare alla vittoria dinanzi ai tifosi

Chiusa la scorsa settimana con due bei successi esterni inframezzati dal KO interno contro Pesaro, la Conad Olimpia Teodora torna alla propria routine e attende al PalaCosta il Sorelle Ramonda Ipag Montecchio, reduce dal primo successo del loro campionato, conquistato al tie break contro Martignacco, con l’obiettivo di tornare alla vittoria anche davanti al proprio pubblico.

Si confronteranno due delle compagini più giovani del campionato perché, così come Ravenna, anche la squadra vicentina ha costruito un roster dall’età media molto bassa. Nelle file delle padrone di casa, inoltre, ci sarà l’esordio per la giovanissima schiacciatrice classe 2002 Sara Fontemaggi, aggregata alla prima squadra dalla Serie B2 per ampliare le opzioni di Coach Simone Bendandi, che da inizio campionato deve fare a meno di Laura Grigolo. Tra le ospiti anche due ex Leonesse, la palleggiatrice Chiara Scacchetti, che in romagna giocò nella prima stagione in Serie A2 della Conad, e la banda Clara Canton, nelle ultime due stagioni in maglia Olimpia Teodora.

Fischio d’inizio alle ore 17 di domani, domenica 25 ottobre, al PalaCosta di Ravenna, la cui capienza è stata ridotta a 150 presenti in seguito all’ultimo DPCM, che ha aggiornato le norme di prevenzione anti Covid-19. Arbitri del match saranno Luca Cecconato e Simone Fontini.

Coach Simone Bendandi introduce così il match: “Purtroppo abbiamo avuto una settimana un po’ tribolata con qualche problemino che non ci ha sempre permesso di allenarci al completo, ma grazie all’aiuto motlo utile di alcune ragazze della B2 siamo riusciti ad avere allenamenti di buon livello. Abbiamo scelto di convocare anche Sara Fontemaggi per la partita perchè vogliamo sottolineare il percorso che c’è tra le squadre giovanili, di B2 e di Serie A, e anche far assaggiare un po’ di aria di A2 a ragazze ancor più giovani, in un gruppo che è già caratterizzato da tanta gioventù. Andiamo ad affrontare una squadra che ha un palleggiatore molto esperto e tanti giovani prospetti molto interessanti, e credo che i risultati che hanno raccolto fin qui non rispecchino minimamente quello che sono in campo. Sarebbe un grossissimo errore quello di pensare a un confronto con un avversario di bassa qualità. E questo errore noi non lo faremo“.

Roster



Allenatore: Simone Bendandi.

Assistente: Dominico Speck.

Palleggiatrici: Morello (1), Poggi (2).

Centrali: Assirelli (6), Guidi (8), Torcolacci (9).

Attaccanti: Fontemaggi (3), Piva (4), Bernabè (5), Monaco (7), Guasti (10), Kavalenka (11).

Liberi: Rocchi (13), Giovanna (17).

Ancora ferma ai box per il grave infortunio al ginocchio subito a settembre Laura Grigolo

La classifica

Serie A2 Girone Est

Cuore di Mamma Cutrofiano 13, Megabox Vallefoglia 11, Volley Soverato 11*, Omag San Giovanni In Marignano 10, Conad Olimpia Teodora Ravenna 9, CBF Balducci HR Macerata 6, CDA Talmassons 5, Itas Città Fiera Martignacco 3*, Sorelle Ramonda Ipag Montecchio 3*.

*Una partita in più

Il live score del match è disponibile sul sito della Lega Pallavolo Femminile ( www.legavolleyfemminile.it ) o scaricando l’app “Livescore Lega Volley Femminile”.

La diretta streaming del match sarà disponibile sul web su LVF TV ( www.lvftv.com )

