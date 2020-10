Supercoppa Centenario. Andrea Costa Imola-Rekico Faenza un inedito derby che vale gli ottavi di finale

Ci sono in palio gli ottavi di finale nell’ultimo atto della fase a gironi di Supercoppa del Centenario. La Rekico sarà di scena domenica alle 18 al PalaRuggi in casa dell’Andrea Costa Imola, vero e proprio spareggio che premierà una delle due contendenti con il primo posto nel girone. Cesena e Rimini sono infatti fuori dai giochi e così il pass per gli ottavi sarà una corsa a due tra Faenza e Imola.

Ma quali sono gli scenari possibili? La Rekico si qualificherà agli ottavi con una vittoria e la contemporanea sconfitta di Cesena a Rimini, ma se i Tigers dovessero vincere, ci sarebbe un arrivo a tre in vetta che premierebbe i Raggisolaris soltanto se batteranno l’Andrea Costa con almeno cinque punti di scarto, situazione che li vedrebbe primi grazie al quoziente canestri. Per quanto riguarda invece Imola, le basterà battere Faenza per raggiungere l’obiettivo. Questa l’attuale classifica: Imola 4; Cesena e Faenza 2; Rimini 0.

Coloro che non saranno presenti al PalaRuggi, potranno seguire il match in diretta streaming sul canale You Tube dei Raggisolaris.

L’AVVERSARIO. Sarà una prima volta quella che attende la Rekico domenica al PalaRuggi. Mai infatti Raggisolaris e Andrea Costa Imola si sono affrontate in un incontro ufficiale nella loro storia, dato che la formazione imolese è scesa in serie B volontariamente dopo ben 25 stagioni trascorse tra serie A1 e A2. Questo derby sarà ancora più interessante se si pensa che in palio ci sarà la qualificazione agli ottavi di finale di Supercoppa del Centenario: Faenza e Imola è infatti un vero e proprio spareggio per il primo posto.

Dopo un’estate particolare, nella quale c’è stata la richiesta di autoretrocessione dalla serie A2, la dirigenza biancorossa ha dato vita ad un nuovo progetto affidandosi ad un allenatore ambizioso come Paolo Moretti, reduce dall’esperienza alla Viola Reggio Calabria in C Silver, e a tanti giocatori imolesi, volendo portare in giro per l’Italia una ritrovata “imolesità”.

Il capitano dell’Andrea Costa è infatti l’ala Jacopo Preti, cresciuto nel settore giovanile e reduce dall’esperienza a San Vendemiano in serie B già protagonista in Supercoppa con 14,5 punti di media, a cui si aggiunge l’altro cavallo di ritorno Giacomo Sgorbati (guardia\ala ex Jesi, serie B) secondo miglior marcatore del club in Supercoppa con 13,5 punti di media. Altri due imolesi arrivati alla corte di Moretti sono la guardia Nunzio Corcelli e l’ala Marco Morara, entrambi ex Ozzano (serie B).

Il playmaker titolare è Robert Fultz, unico confermato dalla scorsa stagione e sceso in B dopo tanti anni in A2, che si alterna in cabina di regia con Alessandro Banchi, arrivato da Lucca (serie B) dove giocava insieme a Petrucci nella prima parte del campionato 2019/20, e già adattatosi a meraviglia nella nuova realtà come dimostrano i 12,5 punti di media in Supercoppa. Il reparto esterni è completato dall’esperto under Davide Toffali (1998) guardia arrivata da Soresina (serie B) e già a Imola nel 2017/18, dalla guardia classe 2002 Alessandro Alberti, prodotto del vivaio e aggregato alla prima squadra anche nella scorsa stagione e dal playmaker Luca Fazzi (2002).

Sotto i tabelloni sono invece arrivati il centro Francesco Quaglia, visto con la maglia di Ancona (serie B) lo scorso anno e Danilo Errera, che in estate ha cambiato sponda cestistica cittadina, arrivando dalla Virtus Spes Vis Imola (C Gold). Completa il roster imolese l’ala del 2001 Matteo Zanetti, all’OraSì Ravenna in A2 nel 2019/20.

Curiosità: sono sette i figli o i nipoti d’arte che giocano nell’Andrea Costa. Fultz (il padre John è stato una stella della Virtus Bologna negli anni ’70), Banchi (il padre è l’allenatore Luca attualmente in Russia alla Lokomotiv Kuban), Fazzi (figlio di Cristiano, protagonista con l’Andrea Costa alla fine degli anni ’90 inizio 2000), Alberti, Quaglia, Zanetti e Sgorbati.

IL PREPARTITA. “Ci giocheremo fino all’ultimo il passaggio del turno senza fare calcoli di nessun tipo – spiega il pivot Giacomo Filippini -. Sappiamo che esistono combinazioni di risultati a noi favorevoli, ma noi penseremo soltanto a vincere. L’Andreea Costa è completa in ogni reparto e ha tanta esperienza ed inoltre ha già trovato la giusta chimica nel gruppo, grazie anche al fatto che ha iniziato ad allenarsi poco dopo Ferragosto ben prima delle altre squadre di serie B: dovremo quindi mantenere sempre alta la concentrazione. Fultz e Quaglia sono due giocatori esperti che ci metteranno in difficoltà, ma credo che sia tutta l’Andrea Costa ad avere qualità fisiche e tecniche. Bisognerà quindi stare attenti e mettere in campo quel cinismo che ci è mancato contro Rimini e Cesena: in entrambe le partite avevamo la possibilità di chiudere i conti dopo aver piazzato un buon break, ma ci siamo fatti riprendere e questo non deve più accadere. Credo sia un difetto di una squadra giovane che deve lavorare per trovare i giusti meccanismi, ma le nostre prestazioni confermano che siamo sulla strada giusta. Poterci giocare il primo posto in un girone con così tante formazioni di alto livello è un ottimo segnale e ora vogliamo continuare a crescere gara dopo gara”.