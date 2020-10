Centri sportivi: approvato progetto esecutivo per dotare il campo di calcio di Mezzano dell’impianto di illuminazione

E’ stato approvato dalla giunta un progetto esecutivo riguardante la realizzazione dell’impianto di illuminazione del campo di calcio principale del centro sportivo in via Don Elvezio Tanasini 3, a Mezzano, del valore di 150 mila euro.

“E’ sempre con particolare soddisfazione – afferma il sindaco Michele de Pascale – che approviamo progetti riguardanti lo sport o la scuola dove notoriamente si svolgono le attività dei nostri ragazzi; ancora di più in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, programmare il futuro prossimo è un atto di fiducia e di ottimismo; in questo caso si tratta di un intervento molto atteso e spero possa essere di auspicio per ricominciare a fare sport al più presto ancora con più passione e slancio”.

Per l’illuminazione del campo, al fine di garantire un illuminamento medio di 150 lux, requisito essenziale per un campo di calcio del settore dilettanti, si prevede l’installazione di quattro torri-faro, installate ai quattro vertici del campo stesso, con piattaforma fissa dell’altezza di 20 metri, per le quali sarà necessario costruire un plinto di fondazione.

Ogni torre sarà equipaggiata con tre proiettori completi di lampade a led mentre il nuovo impianto sarà alimentato con cavi idonei e le caratteristiche necessarie ad essere posati con canalizzazione interrata. Le quattro torri saranno inoltre equipaggiate di scaletta di salita alla marinara, di terrazzino intermedio e piattaforma fissa in sommità.

L’importo dei lavori è finanziato nel Piano degli investimenti 2020. Il centro sportivo di Mezzano comprende il campo di calcio regolamentare principale recintato, un campo di allenamento e altri campi minori per attività giovanili, edificio spogliatoi in muratura, box prefabbricati e prefabbricato ad uso cucina, bar, biglietteria.