Corso online per allenatori Coni di Calcio a 5: via alle iscrizioni

La Federazione Italiana Football Sala comunica ufficialmente che sono aperte le iscrizioni al Corso Allenatori 1°Livello CONI Calcio da Sala che si terrà nella modalità online a partire dal 16 novembre 2020.

Il corso, organizzato in collaborazione col Settore Formazione OPES Italia, prevede un totale di 16 ore suddivise in lezioni da 2 ore ciascuna, oltre ad un esame finale scritto per il Conseguimento della Certificazione CONI di 1°Livello di Allenatore di Calcio da Sala AMF.

Il corso allenatori 1° Livello abilita per il Settore Giovanile, attività promozionale e regionale FIFS maschile e femminile.

Le iscrizioni si chiuderanno martedì 10 novembre 2020 o al raggiungimento del numero massimo di partecipanti, fissato a 25 persone.

Il Corso NON abilita ad attività FIGC.

Per qualsiasi informazione:

Amministrazione FIFS

Telefono +39 348 750 2634 / +39 349 312 5140

Mail amministrazionefifs@gmail.com