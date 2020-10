Ottimi risultati per gli Arcieri Bizantini al “45° Indoor dell’Ortica” e al Mt “Città di Castenaso”

Con la fine di settembre ha preso ufficialmente il via il Campionato Indoor 2020-21 valido per la qualificazione ai prossimi Campionati Italiani 2021. Un campionato in forma ridotta, dove numerose gare sono state cancellate per problematiche legate alla situazione di emergenza sanitaria in corso e alla ridotta disponibilità di sedi “fisiche” idonee ad ospitare gli atleti.

Nonostante questo le società si stanno rimboccando le maniche per mandare avanti le competizioni. In questo panorama la società ravennate degli Arcieri Bizantini è stata una di quelle che ha dovuto a malincuore rinunciare a organizzare la gara di casa proprio a causa della non disponibilità della sede, essendo essa la palestra di un Istituto Superiore. Questo però non ha scoraggiato la compagine giallorossa che sta partecipando attivamente alle gare in programma, anche se a ranghi ridotti.

E con la partecipazione arrivano anche i risultati, come da sempre gli arcieri ravennati ci hanno abituato. Il 10 e 11 ottobre a San Giovanni di Novellara, si è svolta la prima gara indoor della Regione Emilia Romagna, il “45° Indoor dell’Ortica” organizzata dalla Compagnia Arcieri dell’Ortica.

Medaglia d’argento per Angela Padovani per l’Arco Nudo master femminile con il punteggio di 473 (228+245) e medaglia di bronzo per Marcello Tozzola, con il punteggio di 522 (263+259) per la categoria master maschile, che continua a esibirsi con l’Arco Nudo.

Più corposa la partecipazione al 18 Mt “Città di Castenaso”, organizzata dal Castenaso Archery Team, che si è tenuto dal 23 al 25 ottobre a Castenaso. Ancora a medaglia Marcello Tozzola, ma stavolta con l’Arco Olimpico nella categoria master maschile, che conquista la medaglia d’oro con il punteggio di 549 (278+271). Ottima prestazione anche per Marco Magli, medaglia d’argento per la categoria Olimpico senior maschile con il punteggio di 544 (272+272).

E nuovamente a medaglia anche Angela Padovani per l’Arco Nudo master femminile che un po’ sottotono riesce comunque a conquistare la medaglia d’argento con il punteggio di 427 (208+219). Piazzamenti per Simone Pizzi per l’Arco Nudo master maschile, 6° con il punteggio di 455 (231+224), e per Fabrizio Ronzitti sempre per l’Arco Nudo ma senior maschile, 14° con il punteggio 329 (185+144).

Gli appuntamenti di ottobre si concludono il prossimo fine settimana, 31 e 1 novembre con la “Giovanile R2” di Castenaso e con il “2° Trofeo Città di Riccione”, che vedrà impegnati i Bizantini in entrambi i fronti.