Vetrina televisiva per Consar Ravenna con #Intotheteam

Si chiama #Intotheteam il format televisivo che permette alla Consar Ravenna di avere, dopo alcuni anni di assenza, la sua vetrina televisiva, quanto mai preziosa e utile in un periodo segnato dall’emergenza sanitaria e dall’impossibilità per la grande maggioranza dei tifosi di poter seguire la loro squadra del cuore.

Il programma, curato da OA Sport e Sport2u, è coordinato da Maria Teresa Arfelli e condotto da Enrico Spada e ogni settimana, il venerdì sera intorno alle 20.20, apre una finestra sul mondo Consar, sui suoi giocatori, sullo staff tecnico, facendoli conoscere soprattutto fuori dal campo, nella loro dimensione famigliare e privata.

#Intotheteam viene trasmesso contemporaneamente in streaming su OA Sport e Sport2u e sui loro canali social oltre che su quelli della Consar Ravenna e ognuno di questi canali si sta arricchendo di settimana in settimana di spazi talk e promozionali.

“Il nostro intento è quello di consolidare sempre più questi canali digitali – osserva Maria Teresa Arfelli, responsabile area social e coordinatrice del format televisivo – senza perdere di vista i nostri canali di comunicazione più tradizionali, il nostro sito, facebook, instagram, YouTube. In un momento storico che ci costringe a cambiare totalmente il modo di vivere e il tradizionale rapporto con la nostra tifoseria, i nostri partner e le persone che ci stanno vicino, abbiamo deciso di incrementare la comunicazione e il marketing digitale per permettere di implementare la visibilità ai nostri stessi partner e per mantenere vivo il contatto degli appassionati con la nostra squadra, sia durante le partite che nel corso della settimana”.

Anche in quest’ottica, tra le novità di questa stagione c’è l’allestimento al Pala De Andrè, di un salottino, denominato Livingroom, che fa da anteprima alla gara e poi da chiusura alla diretta della partita di Eleven Sports, con ospiti del mondo della pallavolo. Un momento che viene trasmesso in diretta, ma rispettando in pieno gli accordi di Legavolley con Eleven Sports, sull’emittente Sport2u e OA Sport e sulla pagina facebook del Porto Robur Costa 2030. La conduzione, in questo caso, è affidata a Marco Ortolani e Chiara Sani.

“Stiamo facendo una cosa che non sta facendo nessun altro sul web – aggiunge Enrico Spada – e abbiamo intrapreso questo progetto con il massimo entusiasmo possibile, ulteriormente alimentato anche dai buoni riscontri che le prime trasmissioni hanno ottenuto e che ci danno la spinta per inserire altre novità e per implementare di contenuti sia la domenica della partita sia la trasmissione del venerdì sera. OA Sport è nata sei anni fa e quel progetto ci ha portato molto lontano; l’augurio è che anche questo format porti noi e la società lontano. La partnership funzione ed è partita bene: ci sono tutti i presupposti per consolidarla”.

“Ho partecipato alla prima puntata di #intotheteam e devo dire che è un prodotto televisivo molto carino e godibile – ammette Marco Bonitta, coach della Consar – e sicuramente in un momento come questo, in cui ancora una volta siamo costretti a giocare senza pubblico, avere uno strumento di questo tipo è sicuramente importante per la società e utile per fidelizzare comunque alla partita e all’evento agonistico la nostra tifoseria”.