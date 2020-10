Ravenna vs Fano, i giallorossi in cerca di riscatto e dei 3 punti

In un Benelli che tornerà a porte chiuse in seguito delle ultime normative di contrasto al diffondersi del Covid, nel tardo pomeriggio di domenica 1 novembre andrà in scena l’ottava giornata di questa serie C. Di fronte ai giallorossi il Fano, che nell’ultima apparizione qui al Benelli strappò la salvezza nei playout. Oggi il Ravenna è una squadra completamente nuova, che ha intrapreso un nuovo corso sotto la guida di Magi e che è stata profondamente rinnovata nella rosa, giusto quindi guardare alla partita di domani per quello che è, una occasione per prendere tre punti ad una diretta avversaria per la salvezza. Il Fano ha mantenuto le caratteristiche della scorsa stagione, una squadra giovane ed affiatata che riesce a dare del filo da torcere a tutti. In questa prima fase di campionato non ha portato a casa vittorie, ma ha messo in difficoltà squadre del calibro di Perugia, Padova e Carpi costringendole al pareggio. La lista degli indisponibili per il Ravenna FC vede ancora Bolis fermo, mentre Salvatore Papa ritorna nella lista dei convocati in attesa del ritorno alla condizione ottimale.

Con il Benelli chiuso al pubblico la possibilità di vedere il match sarà data a tutti sulla piattaforma Elevensports, l’emittente, infatti, a seguito dei problemi che hanno impedito la visione delle gare in questa prima fase di campionato, ha acconsentito di trasmettere in chiaro tutte le gare del mese di novembre. Match Sponsor della gara sarà COPURA, la storica cooperativa di pulizie ha voluto lanciare un segnale di vicinanza e sostegno alla squadra a prescindere dalla presenza di pubblico sugli spalti.

Le dichiarazioni di Magi nel pre-gara: “Dobbiamo affrontare la partita di domani con la motivazione di riscattare una partita disputata al di sotto delle nostre possibilità. Quando vai in campo devi essere al 100%. In settimana abbiamo lavorato bene per potere mettere in campo le nostre qualità ed indirizzare la partita nel verso giusto. Domani dobbiamo andare sul concreto e dimostrare che questa squadra è in grado di conquistare la salvezza e che è più vicina a quella che ha fatto vedere cose belle che a prestazioni come quella di Salò.”

Direttore di gara: Luca Checchi (Carbonia). Assistenti: Alessandro Antonio Boggiani (Monza), Federico Fratello (Latina). Quarto uomo: Luca Angelucci (Foligno).

I CONVOCATI – PORTIERI: 22 Raspa Matteo 2001, 12 Salvatori Giovanni 2002, 1 Alessandro Tonti 1992 / DIFENSORI: 25 Jidayi William 1986 , 23 Caidi Nebil 1988, 2 Alari Alberto 1999, 14 Zanoni Enrico 1999, 4 Shiba Cristian 2001, 13 Paolo Marchi 1991, 30 Matteo Perri 1998, 3 Emilio Vanacore 1999 / CENTROCAMPISTI: 5 Fiorani Marco 2002, 8 Simone Franchini 1998, 11 Marco Marozzi 1999, 16 Nicholas Marra 2002, 27 Salvatore Papa 1990, 24 Lorenzo De Grazia 1995 / ATTACCANTI: 9 Benjamin Mokulu 1990, 21 Sereni Marcello 1996, 7 Daniele Ferretti 1986, 10 Marco Meli 2000, 20 Riccardo Martignago 1991, 29 Alex Cossalter 2000, 17 Simone Mancini 2001.