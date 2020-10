Rinviata la partita di SuperLega Consar Ravenna – NBV Verona

A seguito di una positività al Covid-19 di un atleta della squadra ospite, la NBV Verona, riscontrata nel corso di un controllo attraverso tampone molecolare, e non essendoci più il tempo tecnico per effettuare tutti i tamponi al gruppo squadra, secondo quanto previsto dal protocollo Fipav entro la giornata di domani, la Lega Volley ha disposto il rinvio a data da destinarsi della partita di SuperLega, valida per l’ottava giornata d’andata, tra Consar Ravenna-NBV Verona, che si sarebbe dovuta disputare domani 1 novembre all’Unieuro Arena di Forlì.