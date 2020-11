Ravenna Boxe. Marco Bombardi campione regionale Elite

Svolti allo stadio “Mirabello” di Reggio Emilia, rigorosamente a porte chiuse da venerdì 30 ottobre a domenica 1 novembre, i Campionati Regionali categoria Elite di pugilato.

Alla massima rassegna regionale la Società sportiva Ravenna Boxe era presente con l’atleta Marco Bombardi categoria 60kg che ha vinto la medaglia d’oro. L’atleta, allenato dai maestri Mara La Neve e Alberto Servidei, ha superato ai punti, in semifinale il pugile Reggiano Muzhaqi Sajmir ed in finale il bolognese Quadri Simone. Con questo successo Bombardi si è aggiudicato la possibilità di partecipare ai prossimi Campionati italiani assoluti previsti a metà dicembre, scongiurando un’ulteriore chiusura per emergenza sanitaria.