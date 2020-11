Ravenna Boxe vince a Parma e Reggio Emilia e si qualifica per i Campionati Italiani

Soddisfazione per la società sportiva Ravenna Boxe che in pochi giorni ha conquistato un oro ai Campionati regionali under 18, svoltisi a Parma il 26 e il 27 settembre, e un oro ai Campionati regionali categoria Elite a Reggio Emilia. Entrambi sono tornei di qualificazione ai Campionati italiani che sarebbero previsti a Napoli a dicembre, ma sui quali occorrerà attendere l’evoluzione dell’epidemia per essere confermati.

Andrà ai Campionati italiani Iman Bouhouch,18 anni, allenato dai tecnici Alberto Servidei e Mara La Neve, che ha conquistato il titolo di campione regionale under 18 riservato alla categoria +91Kg sfidando Mattia Di Salvo di Rimini.

Marco Bombardi, nella categoria 60kg, ha vinto l’oro allo stadio “Mirabello” di Reggio Emilia, rigorosamente a porte chiuse domenica 1 novembre, ai Campionati regionali categoria Elite.

L’atleta, allenato sempre dai maestri Mara La Neve e Alberto Servidei, ha superato ai punti, in semifinale il pugile reggiano Sajmir Muzhaqi e in finale il bolognese Simone Quadri.

I due boxer hanno ricevuto, dalle mani dell’assessore allo Sport, Roberto Fagnani, le due cinture che li hanno consacrati campioni regionali, in una simbolica cerimonia nella suggestiva cornice della testata del canale Candiano alla Darsena, nel rispetto delle regole di sicurezza anti Covid.

“Desidero fare i complimenti a questi atleti e alla società Ravenna Boxe – afferma l’assessore Fagnani – perché, pur nel contesto di questa difficile situazione legata al Coronavirus, portano avanti con passione l’attività agonistica con ottimi risultati che fanno ben sperare per il futuro. Faccio un grande in bocca al lupo a Iman Bouhouch e a Marco Bombardi per la partecipazione ai prossimi Campionati italiani e con la speranza di poterli incontrare nuovamente per consegnare una nuova e prestigiosa cintura”.