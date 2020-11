Conad Olimpia Teodora Ravenna chiude la prima metà del girone ospitando Martignacco

La Conad Olimpia Teodora chiude domenica ospitando l’Itas Città Fiera Martignacco una prima metà del girone Est di Serie A2 molto positiva, dove finora ha ottenuto 5 vittorie e 2 sconfitte, il tutto dovendo fare a meno della schiacciatrice Laura Grigolo, infortunatasi al ginocchio nel pre campionato. Reduci da tre vittorie consecutive, l’ultima delle quali ottenuta con una splendida rimonta nel derby a San Giovanni in Marignano, le ragazze ravennati puntano ad allungare la scriscia positiva, rinforzando la seconda posizione a due punti dalla vetta della classifica. Nelle file delle padrone di casa prosegue la rotazione delle ragazze del settore giovanile aggregate alla prima squadra: questo weekend prima convocazione per la giovanissima Valentina Vecchi, schiacciatrice classe 2005.

Fischio d’inizio alle ore 17 di domani, domenica 8 novembre, al PalaCosta. La partita sarà disputata a porte chiuse in ottemperanza alle ultime disposizione in merito di Covid-19. Arbitri del match saranno Alessandro Oranelli e Fabio Toni.

Coach Simone Bendandi introduce così il match: “Chiudiamo un ottimo girone d’andata dove siamo a due punti dalla prima in classifica e questo è un fatto davvero gratificante. Stiamo lavorando molto bene e il gruppo è molto disponibile e, nonostante ci siano ancora tantissime cose da mettere a posto come è normale vista la giovane età della squadra, non molla mai. Sono molto contento per quello che si stanno dimostrando, però se devo essere concreto devo ricordare che stiamo parlando del girone di andata della prima fase e quindi non abbiamo ancora fatto nulla. La strada è lunga e ci vorrà ancora tanta pazienza, perché il nostro processo di crescita richiede tanto tempo dentro al campo, sia in allenamento che in partita. Domenica entreremo in campo con la voglia di chiudere il meglio possibile il girone d’andata. La fame non manca, anche se chiaramente c’è un po’ di stanchezza. Non si tratta di un’alibi perché questa c’è per tutte le squadre, ma entrare in campo con la stanchezza, quindi magari non al meglio del valore atletico, fa parte di quelle situazioni che bisogna imparare a gestire con l’esperienza. Io voglio che queste ragazze diventino delle giocatrici e non gente che gioca a pallavolo: questo significa anche conoscere le carte che si hanno in mano e sapere quali utilizzare nel momento giusto. E per imparare questo ci vuole anche tanto tempo”.

Roster – Allenatore: Simone Bendandi. Assistente: Dominico Speck. Palleggiatrici: Morello (1), Poggi (2). Centrali: Assirelli (6), Guidi (8), Torcolacci (9). Attaccanti: Piva (4), Bernabè (5), Monaco (7), Guasti (10), Kavalenka (11), Vecchi (14). Liberi: Rocchi (13), Giovanna (17). Ancora ferma ai box per il grave infortunio al ginocchio subito a settembre Laura Grigolo.

Live match – Il live score del match è disponibile sul sito della Lega Pallavolo Femminile ( www.legavolleyfemminile.it ) o scaricando l’app “Livescore Lega Volley Femminile”. La diretta streaming del match sarà disponibile sul web su LVF TV ( www.lvftv.com ).