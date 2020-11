Il cammino del Romagna RFC in Serie A: si parte l’8 novembre con la trasferta a Prato

A poco più di un mese dall’inizio del campionato di Serie A 2020-21, al via l’8 novembre, il Romagna RFC conosce il calendario di questa nuova stagione. La commissione organizzatrice gare della FIR ha infatti reso noto il calendario dei tre gironi in cui si articola la competizione, ciascuno di 10 squadre.

I galletti, inseriti nel Girone 3, ritroveranno tutte le avversarie incrociate nella scorsa stagione, bruscamente interrotta a metà febbraio a causa dell’emergenza Covid-19.

Sarà un esordio in trasferta per la squadra romagnola, che l’8 novembre farà visita ai Cavalieri Prato Sesto nel primo dei tre incontri in calendario a novembre: la domenica successiva invece sarà la volta della prima prova casalinga, con il Rugby Napoli Afragola, mentre il 22 novembre è in programma la trasferta a Noceto. A dicembre doppio appuntamento allo Stadio del Rugby di Cesena, il 6 con il Pesaro e il 13 con il Perugia, prima di concludere l’anno, domenica 20, a Firenze, ospiti dei Medicei.

Il girone di andata si completerà a gennaio con un tris di appuntamenti: il 10 gennaio i galletti riceveranno l’Amatori Catania, mentre il 24 gennaio saranno impegnati nella prova sul campo della Unione Rugby Capitolina e infine, il 31 gennaio, incontreranno in casa il Civitavecchia.

Il girone di ritorno si giocherà a partire dal 21 febbraio per concludersi il 2 maggio, con due domeniche di stop il 14 marzo e il 4 aprile, in occasione delle festività pasquali. La fase dei Play off e dei Play Out, rispettivamente riservate alla prima e all’ultima classificata del girone, si giocheranno il 16, 23 e 30 maggio. In questa fase le vincenti dei tre gironi si contenderanno il passaggio di categoria in Top 10, mentre le ultime classificate di ciascun girone si incroceranno in una Pool Retrocessione che decreterà due retrocessioni in Serie B.