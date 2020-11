Consar, negativi i tamponi di verifica. Il 10 novembre i nuovi test

La Consar Porto Robur Costa 2030 Ravenna, in seguito agli esiti pervenuti nel pomeriggio dell’8 novembre in merito al giro di tamponi effettuato venerdì dopo l’accertata positività di sei giocatori e di due membri dello staff del gruppo squadra, comunica la negatività completa di tutti coloro che si sono sottoposti ai tamponi.

Come da normativa e da protocolli, gli otto positivi restano in quarantena e osserveranno le tempistiche e le modalità previste dall’Ausl, mentre tutti gli altri componenti del gruppo squadra saranno sottoposti ad un ulteriore giro di tamponi nella mattinata di martedì 10 novembre.

“Considerando che non abbiamo un numero sufficiente di atleti per disputare gli allenamenti e volendo essere del tutto tranquilli, evitando rischi di altri contagi – sottolinea Marco Bonitta, coach della Consar – abbiamo deciso di sospendere gli allenamenti fino a quando non conosceremo l’esito del nuovo giro di tamponi. Nel frattempo, valutiamo l’ipotesi di fare solo sedute pesi con due giocatori alla volta”.