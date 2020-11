Staffetta simbolica “We are Ravenna” al grido di: “Lo sport non si ferma”

L’8 novembre si sarebbe dovuta correre la Maratona di Ravenna, annullata causa pandemia Covid-19. “We are Ravenna” è la staffetta simbolica corsa in mattinata da alcuni membri dell’organizzazione della maratona mantenendo le distanze di sicurezza per rilanciare assieme il grido “Lo sport non si ferma, il running non si ferma”. Ad annunciarlo l’assessore allo sport di Ravenna Roberto Fagnani attraverso una fotografia e un post su Facebook.