Sul podio nazionale F.G.I. brillano i colori cervesi grazie a tre giovani ginnaste dell’Endas

Avere delle buone notizie in un momento così complicato, non ha prezzo. Due giovani ginnaste cervesi sono partite alla volta di Cantalupa in provincia di Torino, lo scorso week end, per partecipare al Campionato di specialità Gold coppia organizzato dalla F.G.I., accompagnate dalla loro istruttrice Simona Ravaioli.

Beatrice Forlivesi e Asja Ceci dell’Endas Cervia ginnastica ritmica, sono riuscite a guadagnarsi la finale nella specialità Coppia 1 cerchio/2 clavette, nonostante qualche errore nelle eliminatorie. La marcia giusta l’hanno ingranata nella finale e con un esercizio quasi perfetto, hanno conquistato un meritatissimo bronzo in questa finale nazionale.

Ottima anche la prestazione di Aurora Bagnolini che alla sua prima esperienza, in un contesto di gare nazionali individuali, ha conquistato la finale alla fune, terminando la competizione con un meritatissimo 6° posto.