Test al PalaCosta per l’OraSì Ravenna contro Cesena

Ieri sera, mercoledì 11 novembre, l’OraSì Ravenna di coach Cancellieri ha disputato un test al PalaCosta contro i Tigers Cesena, formazione che milita in serie B. Un allenamento che ha fornito buone indicazioni allo staff sulla condizione generale della squadra e utile per mettere altri minuti nelle gambe dei giocatori, a due settimane dall’esordio in campionato.

I giallorossi, ancora privi di James, Venuto e Buscaroli, hanno mostrato una buona attitudine offensiva, concentrandosi maggiormente sulla costruzione del gioco e la distribuzione dei palloni. Buona anche la risposta difensiva nell’ultimo periodo, con soli sette punti concessi.

Il punteggio è stato azzerato al termine di ogni quarto e, sommato, è stato 83-74. Nelle rotazioni ha trovato spazio e ha ben figurato anche il giovanissimo Mirko Laghi, classe 2004, prodotto delle giovanili.

OraSì Ravenna-Tigers Cesena 83-74 (20-18, 24-19, 26-30, 13-7)

OraSì Ravenna: Cinciarini 17, Chiumenti 10, Guidi, Denegri 9, Vavoli 2, Maspero 6, Oxilia 9, Simioni 14, Givens 8, Cinti, Laghi 8. All.: Cancellieri